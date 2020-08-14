Против американских санкций выступили 24 страны Евросоюза

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США. Поводом стали санкции, за счет которых Вашингтон намерен препятствовать завершению строительства трубопровода «Северный поток – 2». В ЕС указали, что ограничительные меры со стороны США противоречат нормам международного права, пишет Welt.

Делегация ЕС выразила протест в ходе видеоконференции. Лишь три страны Евросоюза отказались выдвигать претензии американской стороне. Издание указывает, что на данный момент неизвестно, какие именно страны выступили против американских санкций. Всего в ЕС входят 27 стран.

По словам представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля, экстерриториальное применение американцами санкций является нарушением международного права. В ЕС считают, что «третьи страны» не должны использовать санкции в отношении европейских компаний, которые ведут законный бизнес. «Европейская политика должна определяться в Европе», – подчеркнули представители стран Евросоюза.

При этом в посольстве США в Берлине заявили, что Вашингтон обязан ответить на угрозу своей национальной безопасности, если Россия «попытается использовать свое доминирующее положение на европейском газовом рынке», для влияния на зависящие от российских поставок газа государства, отмечает немецкое издание.

В начале августа посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что Евросоюз готовит меры, которые позволят повысить устойчивость к экстерриториальным санкциям третьих стран.

Как писал «Новый День», аналитики одного из финансовых партнеров «Газпрома» – компании Uniper – допустили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» может быть задержано или вовсе прекратится из-за ужесточения американских санкций против проекта. «По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта «Северный поток – 2», вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», – отметили в компании.

Там также отметили, что принимают все необходимые меры для обеспечения соблюдения требований действующих законов, указав при этом, что проект получает сильную политическую поддержку со стороны правительств нескольких стран, а также Евросоюза.

Брюссель, Иван Гридин

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