Нападки США на «Северный поток – 2» в Германии назвали «верхом наглости»

Недавние нападки Вашингтона на газопровод «Северный поток – 2» являются «верхом наглости». Такое заявление сделал бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

«Угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с «Северным потоком – 2», а также отдельных сотрудников этих компаний – это наглость», – подчеркнул бургомистр.

Ранее американские сенаторы заявили о желании ввести санкции в отношении оператора немецкого порта Мукран, в котором находятся необходимые для завершения строительства газопровода трубы. В ответ на это глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст призвал правительство Германии встать на активную защиту столь важного для страны инфраструктурного проекта.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике Бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил о намерении парламента вынести на уровень ООН вопрос об угрозах США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». По его словам, поведение США, которые фактически диктуют суверенному государству правила ведения энергетической политики, является недопустимым.

Он подчеркнул, что это выражается не только к отношению Вашингтона непосредственно к Германии, но и к Евросоюзу в целом. Эрнст считает, что такая позиция, «противоречит любым разумным отношениям», а введение новых санкций можно будет расценивать как прямое нарушение норм международного права.

Как писал «Новый День», 20 августа Россия направила боевые корабли для сопровождения и охраны судов, занятых в строительстве трубопровода «Северный поток – 2». Решение было принято в связи с возможными провокациями со стороны противников запуска газопровода, заявил заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов.

На сегодняшний день проект «Северный поток-2» завершен более чем на 90%. Его строительство прервалось в декабре 2019 года из-за санкций США, которые вынудили швейцарскую компанию Allseas отказаться от участия в строительстве трубопровода.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 21.08.20

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