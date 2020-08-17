Германия готовит обращение в ООН из-за санкций США

Парламент Германии изучает возможность вынесения на уровень ООН вопроса об угрозах США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Об этом в интервью для RT Deutsch рассказал глава комитета по экономике и энергетике Бундестага ФРГ Клаус Эрнст.

По его словам, поведение США, которые фактически диктуют суверенному государству правила ведения энергетической политики, является недопустимым. Он подчеркнул, что это выражается не только к отношению Вашингтона непосредственно к Германии, но и к Евросоюзу в целом. Эрнст считает, что такая позиция, «противоречит любым разумным отношениям», а введение новых санкций можно будет расценивать как прямое нарушение норм международного права.

«Это нарушение – так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза. Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды. А там посмотрим, что они решат», – указал Клаус Эрнст, добавив, что считает необходимым ввести ответные меры в отношении США. «Нам нужны пошлины и запреты на импорт, чтобы ударить по американцам», – подчеркнул он.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 17.08.20

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