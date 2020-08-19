Россия привлекла ВМФ для охраны строительства «Северного потока – 2»

Для сопровождения и охраны судов, занятых в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», Россия направила боевые корабли. Решение было принято в связи с возможными провокациями со стороны противников запуска газопровода. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов.

По его словам, корабли ВМФ обеспечивали безопасный переход трубоукладчика «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Осипенко». «Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», – приводит «Интерфакс» слова Попова.

На сегодняшний день проект «Северный поток-2» завершен более чем на 90%. Его строительство прервалось в декабре 2019 года из-за санкций США, которые вынудили швейцарскую компанию Allseas отказаться от участия в строительстве трубопровода.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.08.20

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