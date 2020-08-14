Премьер Болгарии на фоне протестов предложил изменить конституцию

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил с обращением к нации, в ходе которого объявил о намерении внести изменения в Конституцию страны. Глава кабмина обратился к нации на фоне продолжающихся уже 37 дней антиправительственных акций протеста.

«Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства. Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать. Политическая партия ГЕРБ внесет проект новой конституции Республики Болгария в Народное собрание», – приводит слова главы правительства и лидера правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) ТАСС.

По словам Борисова, необходимость принятия новой конституции – это тема, которая активно обсуждается уже много лет. Он также подчеркнул, что действующая сегодня конституция не может ответить на современные вызовы.

Действующая в настоящее время конституция была принята в другой политический период, и без ее изменения невозможно ответить на современные вызовы, считает премьер. Борисов также предложил созвать Великое Народное собрание, которое примет поправки в конституцию страны.

Борисов предлагает сократить число депутатов Народного собрания (парламента) страны, ограничить мандаты главного прокурора республики, председателей Верховного кассационного и Верховного суда до пяти лет (в настоящее время семь лет), прекратить работу Высшего судебного совета, ограничить полномочия министра юстиции.

Борисов сообщил, что в случае принятия поправок, он уйдет с поста премьера.

София, Иван Гридин

София. Другие новости 14.08.20

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