США наращивают военный контингент в Польше

Присутствие американские войск в Польше будет увеличено. Согласно новому соглашению, которое подписали госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак, Вашингтон направит в эту страну дополнительно тысячу военных, после чего численность группировки достигнет 5,6 тысячи, передает «Интерфакс» со ссылкой на Аssociated Press.

Предполагается, что подкрепления будут переброшены в Польшу из Германии. Кроме того, на польскую территорию из ФРГ будут переведены несколько американских военных командных структур.

Соглашение также предусматривает предоставление армии США доступа на большее количество польских военных объектов.

Варшава, Светлана Антонова

Варшава. Другие новости 15.08.20

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