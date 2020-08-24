Австрия высылает дипломата РФ из-за шпионского скандала

Власти Австрии приняли решение о высылке российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики. Там заявили, что его действия противоречат Венской конвенции о дипотношениях.

«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», – заявил официальный представитель МИД Австрии.

В дипломатическом ведомстве европейской страны отказались комментировать подробности и обстоятельства дела. Kronen Zeitung в свою очередь отмечает, что российский дипломат впервые был объявлен Австрией персоной нон грата. Издание отмечает, что он должен покинуть страну до конца текущего месяца, а причиной стали подозрения в промышленном шпионаже.

Издание также отмечает, что дипломат взаимодействовал с гражданином Австрии, который и сообщил властям, о том, что предоставляет информацию о высоких технологиях и назвал россиянина своим куратором. Россиянин отказался от показаний, сославшись на дипломатический иммунитет.

Вена, Иван Гридин

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