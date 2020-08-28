Маск заявил, что объектом кибератаки россиянина был завод Tesla

Объектом кибератаки, которую якобы хотел осуществить задержанный в США россиянин Егор Крючков, был завод Tesla в Неваде. Такое мнение в своем Twitter высказал глава компании Илон Маск.

Как писал «Новый День», задержание россиянина состоялось 22 августа после того как он направился в Лос-Анджелес с купленным его другом билетом, чтобы покинуть страну. В Минюсте считают, что он предлагал $1 млн сотруднику одной из компаний в обмен на внедрение во внутреннюю сеть организации вредоносного программного обеспечения.

«Очень признателен. Это была серьезная атака», – написал Маск, комментируя публикацию портала Teslarati, в которой заявлялось, что целью атаки россиянина было производство автомобилей Tesla в Неваде. Предполагается, что вредонос позволил бы получить полный доступ к компьютерной сети компании со всеми вытекающими последствиями.

В посольстве России в США сообщили, что дипломатам известно об аресте Крючкова. «В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие», – заявили в дипмиссии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.08.20

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