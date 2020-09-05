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Суббота, 5 сентября 2020, 10:45 мск

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В США подозреваемому в кибершпионаже россиянину предъявили обвинение

Гражданину России Егору Крючкову, подозреваемому в подготовке кибератаки на завод Tesla, предъявили обвинение. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

«Гражданин России обвиняется в участии в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера», – уточняется в сообщении.

Как писал «Новый День», задержание россиянина состоялось 22 августа после того как он направился в Лос-Анджелес с купленным его другом билетом, чтобы покинуть страну. В Минюсте США считают, что он предлагал $1 млн сотруднику одной из компаний в обмен на внедрение во внутреннюю сеть организации вредоносного программного обеспечения.

По данным портала Teslarati, целью атаки россиянина было производство автомобилей Tesla в Неваде. Предполагается, что вредонос позволил бы получить полный доступ к компьютерной сети компании со всеми вытекающими последствиями.

Семья и друзья Крючкова не верят в его виновность и заявляют, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и никогда не программировал, пишет РБК. В посольстве России в США пообещали оказать Крючкову «необходимое консульско-правовое содействие».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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