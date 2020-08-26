В США по подозрению в попытке кибершпионажа арестовали россиянина

Федеральный суд Лос-Анджелеса арестовал гражданина России 27-летнего Егора Крючкова. Его обвиняют в организации сговора ради киберпреступления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США. «Гражданин России арестован по подозрению в сговоре о внедрении вредоносной программы в компьютерную сеть компании из Невады», – указано в сообщении.

По оценкам министерства, Крючков пытался подкупить сотрудника некоей компании, которая базируется в Неваде. Из заявления властей следует, что россиянин предлагал американцу $1 млн за внедрение вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании.

По версии Минюста, в случае успешной загрузки вредоноса, Крючков получил бы беспрепятственный доступ к данным компании. С россиянином связались сотрудники ФБР, после чего он попытался покинуть страну, попросив своего знакомого купить ему билет на самолет.

Его задержали в Лос-Анджелесе. Также известно, что Крючков находился в США по туристической визе, передает РБК.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 26.08.20

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