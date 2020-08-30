Явка на выборах в парламент Черногории бьет рекорды

Сегодня, 30 августа, в Черногории проходят выборы в парламент страны. По данным Центра за демократические процессы, по состоянию на 9:00 проголосовали уже 14,5% избирателей, или 75,6 тыс. человек.

Этот показатель вдвое выше, чем на выборах в парламент страны в 2016 году. Тогда за первые два часа с момента открытия избирательных участков свое волеизъявление высказали только 6,5% граждан, наделенных правом голоса. Всего же в стране насчитывается 540 тыс. человек, которые сегодня выбирают состав нового парламента Черногории.

Сегодняшние выборы членов парламента стали пятыми в стране с момента провозглашения ее независимости от Сербии. Всего за 81 место в парламенте Черногории борются 11 политических партий и коалиций.

Наблюдатели уже зафиксировали множество нарушений на избирательных участках. Так, например, было аннулировано несколько бюллетеней после того, как граждане их фотографировали. Помимо этого происходили сбои в работе электронных аппаратов для распознавания личности голосующих, передает «Балканист». Отмечается, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции избирательные участки можно посещать только в перчатках и медицинских масках.

Эксперты считают, что впервые за 30 лет существования республики правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) во главе с президентом страны Мило Джукановичем рискует остаться в парламентском меньшинстве. По данным опросов, ДПС может заручиться поддержкой лишь 35,5% голосов.

Напомним, что вчера, 29 августа, местные СМИ сообщили, что в Черногории к вылету готовы несколько вертолетов, которые обеспечат бегство из страны президента Мило Джукановича. По данным газеты «Ало!», которая ссылается на известного сербского адвоката Горана Петрониевича, в случае поражения на грядущих выборах, Джуканович намерен улететь в Албанию.

В интервью одному из местных изданий он так же заявил, что Джуканович сумеет остаться при власти «только при прямом участии Запада», ибо непосредственно в Черногории у него нет никакой внятной поддержки. По оценкам юриста, Джуканович способен пойти на многое, в том числе и на силовой подход, лишь бы оставить руководство страной за собой.

Подгорица, Иван Гридин

Подгорица. Другие новости 30.08.20

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