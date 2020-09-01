Трамп предрек США революцию в случае победы Байдена на выборах

В случае прихода к власти в США по результатам ноябрьских выборов кандидата от Демократической партии Джо Байдена, стране грозит революция. Такое заявление в эфире Fox News сделал американский лидер и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

По словам Трампа, Байден «слабый человек и его контролируют как марионетку». В связи с этим, считает Трамп, это может обернуться ростом напряженности в стране, а радикально настроенные силы возьмут под контроль города, «это будет революция». Исходя из этого, считает действующий президент США, большинство американцев откажутся от такого сценария развития событий и не станут голосовать за Байдена.

Примечательно, что Трамп отказался называть тех, кто контролирует его главного конкурента на выборах, лишь указав, что они всегда находятся в тени и именно они управляют протестами, которые проходят во многих городах страны. В другом интервью телеканалу Трамп заявлял, что Байденом «владеет» Китай, которому выгоден его политический проигрыш, чтобы завладеть Штатами. Он напомнил, что сын кандидата от Демократов получил от КНР 1,5 млрд долларов.

Как писал «Новый День», Байден в свою очередь обвинил Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия в американском обществе на фоне продолжающихся акций протеста и погромов в городах по всей стране. «Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие», – написал Байден.

Как писал «Новый День», кандидат на пост главы США от Демократов отметил, что за время президентства Трампа напряженность в американском обществе значительно возросла, и раскол между разными группами увеличился.

Напомним, беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели при задержании полицейскими в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда. Президентские выборы назначены в США на 3 ноября.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.09.20

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