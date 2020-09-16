В Венесуэле военные сбили американский самолет

Военные в Венесуэле сбили американский самолет, перевозивший наркотики. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Нестор Ревероль.

По утверждению венесуэльских властей, самолет с регистрационным номером США незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия. Ревероль опубликовал фотографии с места крушения в твиттере.

«Мы остаемся в постоянной боевой готовности, отслеживая свое воздушное пространство, чтобы не допустить его использования для незаконного оборота наркотиков из Колумбии, крупнейшего в мире производителя кокаина», – написал министр.

Разрешение сбивать самолеты наркомафии в воздушном пространстве страны венесуэльские военные получили в 2013 году. Приказ подписал президент Николас Мадуро.

Каракас, Зоя Осколкова

Каракас. Другие новости 16.09.20

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