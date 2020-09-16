российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 сентября 2020, 08:55 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Венесуэле военные сбили американский самолет

twitter.com/NestorLReverol

Военные в Венесуэле сбили американский самолет, перевозивший наркотики. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Нестор Ревероль.

По утверждению венесуэльских властей, самолет с регистрационным номером США незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия. Ревероль опубликовал фотографии с места крушения в твиттере.

«Мы остаемся в постоянной боевой готовности, отслеживая свое воздушное пространство, чтобы не допустить его использования для незаконного оборота наркотиков из Колумбии, крупнейшего в мире производителя кокаина», – написал министр.

Разрешение сбивать самолеты наркомафии в воздушном пространстве страны венесуэльские военные получили в 2013 году. Приказ подписал президент Николас Мадуро.

Каракас, Зоя Осколкова

Каракас. Другие новости 16.09.20

Выборы в Донбассе состоятся только на украинских условиях – Зеленский. / Ученые нашли объяснение замедлению мышления у стариков. / В Нафтогазе заявили, что с нетерпением ждут жёстких американских санкций против Германии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Ивановской области задержали наркодилеров-работорговцев

В Нидерландах обнаружили крупнейшую кокаиновую «прачечную»

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете

Военные Венесуэлы сбили американский самолет

ФСБ изъяла 55 кг «синтетики»

Сибирский дачник вырастил более тысячи кустов конопли

В Мексике неизвестные убили пациентов нелегального реабилитационного центра

В Италии изъяли 14 тонн наркотиков от террористов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Наркотики, США,