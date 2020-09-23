Неизвестные «заминировали» Эйфелеву башню

Эйфелеву башню закрыли для посещений после анонимного звонка. Неизвестный заявил, что в конструкции заложена бомба.

Всех посетителей и сотрудников Эйфелевой башни эвакуировали. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на компанию, которая отвечает за эксплуатацию Эйфелевой башни, анонимный звонок поступил в правоохранительные органы около полудня. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва.

Полицейские оцепили прилегающую территорию. Охрану обеспечивают вооруженные сотрудники правоохранительных органов. Пока неизвестно, как долго продлится проверка.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 23.09.20

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