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Среда, 23 сентября 2020, 15:58 мск

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Неизвестные «заминировали» Эйфелеву башню

Фото: Pixabay

Эйфелеву башню закрыли для посещений после анонимного звонка. Неизвестный заявил, что в конструкции заложена бомба.

Всех посетителей и сотрудников Эйфелевой башни эвакуировали. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на компанию, которая отвечает за эксплуатацию Эйфелевой башни, анонимный звонок поступил в правоохранительные органы около полудня. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва.

Полицейские оцепили прилегающую территорию. Охрану обеспечивают вооруженные сотрудники правоохранительных органов. Пока неизвестно, как долго продлится проверка.

Париж, Зоя Осколкова

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Метки / Европа

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