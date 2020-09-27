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Воскресенье, 27 сентября 2020, 10:02 мск

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На Украине предупредили об угрозе повторения чернобыльской аварии

Чернобыльская зона после пожаров. Фото: my.ua

Ситуация в атомной энергетике Украины вызывает тревогу и может обернуться новой катастрофой, подобной чернобыльской. Видео с таким комментарием опубликовал на своем YouTube-канале экс-депутат Верховной Рады Евгений Мурзаев.

На Украине предупредили об угрозе повторения чернобыльской аварии

«Нас не боятся, но мы опасны. Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», – сказал парламентарий в прямом эфире программы «Важливе. Итоги».

По словам Мураева, атомная энергетика на Украине находится в «удручающем состоянии», а все регламенты давным-давно устарели. По его мнению, работа отрасли продолжается только за счет административных решений.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. После теплового взрыва реактора энергоблока № 4 в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ, значительные территории были загрязнены радиоактивными веществами. Город атомщиков Припять был полностью эвакуирован и по сей день остается в зоне отчуждения.

Киев, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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