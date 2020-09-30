Коронавирус: Словакия вводит режим чрезвычайного положения

В Словакии с 1 октября вводится режим чрезвычайного положения в связи угрозой распространения коронавируса. Согласно решению правительства страны, жесткие ограничения будут действовать 45 дней, передает РБК со ссылкой на словацкие СМИ.

Предполагается, что на время действия режима ЧП будут запрещены все массовые мероприятия. Исключения составят церемонии бракосочетания, крещения, похороны и собрания представителей власти. При этом торжества после бракосочетания будут запрещены, также может быть ограничено число гостей на церемониях.

Пункты общественного питания будут работать с 6:00 до 22:00, кроме служб доставки и продажи еды навынос. В магазинах будет обязательно соблюдение двухметровой дистанции между посетителями, также количество корзин, которыми пользуются покупатели, будет ограничено.

Полиции даны рекомендации более активно контролировать соблюдение мер безопасности, в том числе ношение масок.

Братислава, Светлана Антонова

Братислава. Другие новости 30.09.20

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