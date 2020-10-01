Восток Украины охватили природные пожары. Идет эвакуация

На подконтрольной Киеву части Луганской области Украины разбушевались природные пожары. Ситуацию усугубляют погодные условия. В ряде районов объявлена эвакуация населения.

По данным пресс-службы управления ГСЧС Украины по Луганской области, по состоянию на вечер 30 сентября ,пожарные привлечены к ликвидации возгораний вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района. Борьба с огнем также ведется между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района Луганской области. Там идет низовой пожар.

Отмечается, что распространению огня способствует засушливая погода и шквалистый ветер. В Новоайдарском районе спасатели эвакуировали жителей Муратово и Капитаново. По последним данным, общая площадь пожаров превышает 10 га в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района, а между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района – на общей площади около 8 га.

Существует высокая угроза распространения огня на населенные пункты.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 01.10.20

Технический сбой стал причиной полной остановки торгов на Токийской бирже. / В Лондоне заявили о максимальной мощи Российской армии. / Жизнь в океанах оказалась под угрозой из-за потепления. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»