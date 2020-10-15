Глава Китая призвал морпехов готовиться к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих готовиться к войне и демонстрировать абсолютную преданность и надежность. Такое заявление глава Поднебесной сделал в ходе визита на военную базу в южной провинции Гуандун, обращаясь к корпусу морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Необходимо сосредоточить все мысли и силы на подготовке к войне, обеспечении состояния повышенной боевой готовности», – приводит его слова агентство «Синьхуа». Си Цзиньпин также подчеркнул, что «корпус морской пехоты является элитным подразделением, которое несет на своих плечах крайне важную задачу по защите государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности, интересов страны».

Китайский лидер акцентировал внимание военнослужащих на том, что они «должны быть дисциплинированными, гарантировать абсолютную преданность, бескорыстность и надежность».

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 15.10.20

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