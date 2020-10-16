Трамп согласился на мирную передачу власти в случае поражения на выборах

Американский лидер Дональд Трамп пообещал обеспечить мирный переход власти в случае своего поражения на президентских выборах 3 ноября. Об этом он заявил во время встречи с избирателями в Майами, передает NBC.

Ведущая поинтересовалась у Трампа, готов ли он гарантировать мирную передачи власти в случае поражения. «Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы», – ответил Трамп, добавив, что сейчас он и его команда чувствуют уверенность в победе.

Стоит отметить, что в конце сентября на пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае победы на выборах 3 ноября кандидата от демократов Джо Байдена.

«Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я был очень сильно недоволен процессом голосования, это катастрофа», – отметил он. CNBC уточнил, что Трамп имел в виду голосование по почте. Ранее он неоднократно высказывался о том, что итоги выборов в таком случае будут сфальсифицированы.

«Откажитесь от голосования по почте, и все будет очень мирно. Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение», – заявил Трамп, добавив, что процесс голосования вышел из-под контроля. Он также подчеркнул, что «Демократы знают это лучше, чем кто-либо другой».

Между тем, по данным агрегатора опросных данных RealClearPolitics на 15 октября, Трампа поддерживают 42,3% американских избирателей. Поддержка Байдена составляет 51,7%.

Вашингтон, Иван Гридин

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