Трамп отказался мирно передать власть Байдену

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае победы на выборах 3 ноября кандидата от Демократов Джо Байдена. Это стало его ответом на вопрос журналиста в ходе очередной пресс-конференции в Белом доме, передает CNBC.

«Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я был очень сильно недоволен процессом голосования, это катастрофа», – отметил он. Телеканал уточнил, что Трамп имел в виду голосование по почте. Ранее он неоднократно высказывался о том, что итоги выборов в таком случае будут сфальсифицированы.

«Откажитесь от голосования по почте, и все будет очень мирно. Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение», – заявил Трамп, добавив, что процесс голосования вышел из-под контроля. Он также подчеркнул, что «Демократы знают это лучше, чем кто-либо другой».

Вашингтон, Иван Гридин

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