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Четверг, 22 октября 2020, 14:01 мск

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Анкара не станет интегрировать российские С-400 в систему НАТО

Фото: Минобороны РФ

Анкара намерена задействовать зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» российской разработки независимо от системы НАТО. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо», – приводит его слова Milliyet.

Он также отметил, что покупка С-400 у России не означает, что Турция отдаляется от НАТО. Акар также добавил, что что Анкара готова рассмотреть возможность приобретения у США зенитных ракетных комплексов Patriot, но только на «благоприятных» для Турции условиях.

Как писал «Новый День», поставки «Триумфов» в Турцию начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 22.10.20

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Метки / Турция

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