Посол РФ предостерег от наращивания ракетных вооружений в Европе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе. Он ответил на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, сообщившего о готовности Вашингтона разместить гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты средней дальности на территории Европы «ради сдерживания России».

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. Если Вашингтон действительно заинтересован в «реальном контроле над вооружениями», то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте», – заявил Антонов в комментарии, опубликованном в Facebook.

По мнению Антонова, «конструктивной альтернативой» являются предложения президента России Владимира Путина по деэскалации в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира», – отметил дипломат.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне руководителем СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года. 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения.

Вашингтон, Иван Гридин

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