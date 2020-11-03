Казахстан усилит ограничения на границе из-за Covid-19

Власти Казахстана приняли решение усилить ограничения на госгранице. Поводом стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщили в пресс-службе правительства.

Межведомственная комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством премьер-министра республики Аскара Мамина приняла ряд решений. В частности, она внесла изменение в порядок пересечения госграницы для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан Казахстана. Теперь им позволено пересекать госграницу не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток).

Также было принято решение продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Помимо этого до 1 января 2021 года действует приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии. МВК также постановила сократить с 9 ноября этого года количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

Нур-Султан, Иван Гридин

Нур-Султан. Другие новости 03.11.20

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