Экономист сравнил новый виток пандемии для ЕС с последствиями войны

Экономические последствия пандемии коронавируса для Европы будут схожи с последствиями войны. Ситуация осложняется отсутствием у ЕС необходимых инструментов для погашения долгов, что может привести к инфляции и банкротствам, пишет экономист Томас Майер в статье для издания Die Welt.

По его словам, коронавирусных ограничений сильнее всего страдают страны Южной Европы. А государства с крупной долей обрабатывающей промышленности, например ФРГ, демонстрируют большую устойчивость. По мнению эксперта, новый виток кризиса на юге Евросоюза потребует ещё больших объёмов государственной помощи, из-за чего Банк Европы будет вынужден выпускать облигации.

Майер подчёркивает, что если бы европейские политики могли мыслить стратегически, то уже сейчас бы искали варианты валютной реформы. Но пока инфляция остаётся единственным реальным инструментом финансирования долгов.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 05.11.20

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