Недовольные миром в Карабахе разграбили резиденцию премьера Армении и кабинеты депутатов

Протестующие против решения о прекращения войны в Нагорном Карабахе разграбили резиденцию премьер-министр Армении Никола Пашиняна и кабинеты депутатов в здании парламента страны.

Пашинян сообщил в своем Facebook, что в ходе протестов в Ереване, начавшихся после объявления о заключении мирного договора по Карабаху, который в том числе предусматривает возвращение Азербайджану захваченных в 1990-е годы территорий, недовольные этим соглашением устроили погром и обокрали его резиденцию.

«Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно же, «ради родины», – написал Пашинян.

Интернет-пользователи ответили ему в комментариях, что «сейчас как раз самое время перечислять, что у тебя украли... а ты украл у нас Родину». «Ты украл у нас землю, у мальчиков жизнь, у детей их отцов… А теперь перечисляешь какие-то вещички, которые «исчезли», – возмущаются комментаторы.

Ночью протестующие ворвались в здание парламента и разгромили кабинеты депутатов Нацсобрания Армении, сообщает Sputnik Армения. В Сети появилось видео, на котором люди переворачивают шкафы, выносят разные предметы и вещи, а также документацию. Перед этим протестующие избили спикера парламента Арарата Мирзояна.

К настоящему времени участники протестов покинули зал заседаний парламента. Они потребовали от депутатов правящей фракции «Мой шаг» до 12:00 (11:00 мск) прийти в парламент, чтобы начать процесс выхода из ночного соглашения по Карабаху. Ранее оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» заявила о созыве внеочередного заседания парламента для выхода Еревана из договоренностей по Карабаху. При этом отмечалось, что для кворума, необходимого для созыва внеочередного заседания парламента, не хватает более двух десятков голосов.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали соглашение о полном прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно мирному договору, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, будут размещены российские миротворцы. Документ также предусматривает передачу Баку территорий, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и которые Армения захватила в начале 1990-х. Вернуть эти районы Ереван должен до 1 декабря. Армения также утрачивает контроль над значительными территориями в Нагорном Карабахе, которые успела захватить за время почти полуторамесячного конфликта азербайджанская сторона, – по условиям мирного соглашения, стороны должны остановиться на занятых ими позициях.

Ереван, Наталья Петрова

Ереван. Другие новости 10.11.20

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