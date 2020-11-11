Разведка Чехии заявила о высоком риске начала Третьей мировой войны

Военная разведка Чехии допустила вероятность скорого начала Третьей мировой войны. По их оценкам, на сегодняшний день возможный глобальный конфликт находится на стадии подготовки. Они считают, что причинами войны могут стать активное развитие и использование технологий, а также рост напряженности между сверхдержавами – США, Россией и Китаем.

В чешской разведке считают, что по итогам 2019 года, в мире стали появляться люди, готовые и желающие глобального конфликта. «Если мы не будем способны предугадать и оценить последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к взаимоуничтожению», – приводит выдержку из доклада разведки издание Lidové noviny.

Эксперты считают, что спровоцировать начало Третьей мировой войны может кибератака или нападение с использованием дронов, а также конфликт Москвы, Пекина и Вашингтона. Разведывательное ведомство также указало на отсутствие конструктивного общения между сверхдержавами, роль международных институтов поставлена под сомнение, а соглашения о разоружении расторгнуты или находятся на грани срыва.

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 11.11.20

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