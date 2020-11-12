Россия задействует военные вертолеты в Нагорном Карабахе

В ходе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе Минобороны РФ планирует задействовать вертолеты Ми-8 и Ми-24 Воздушно-космических сил. «Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

Кроме того, вертолеты помогут в оперативной переброске личного состава и имущества миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Ранее Минобороны опубликовало карту размещения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Будут оборудованы 16 наблюдательных пунктов. В двух районах, Агдамском и к северу от Мартуни, будут организованы регулярные патрули военной полиции. Степанакерте и Мардакерте решено разместить два мотострелковых батальона. Всего в зону вооруженного конфликта Россия направит почти 2 тыс. миротворцев, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Напомним, 9 ноября азербайджанская сторона из ПЗРК сбила российский военный вертолет Ми-24. По официальной информации, Ми-24 сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. В результате попадания ракеты вертолёт потерял управление и упал в горной местности на территории Армении, сообщило Минобороны РФ.

Два члена экипажа погибли, один получил ранения и был эвакуирован армянской стороной в больницу. Азербайджан через МИД принёс извинение за произошедшее, назвав ЧП трагической ошибкой, не направленной в сторону РФ.

Как писал «Новый День», вскоре после этого президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали мирный договор по Нагорному Карабаху. Боевые действия должны быть остановлены с 01:00 10 ноября 2020 года. Таким образом, военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха продлился примерно полтора месяца.

По словам президента России Владимира Путина, теперь стороны должны остановиться на занятых ими позициях. Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями – соглашение подписано на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха. В понедельник Баку заявил о захвате стратегически важного города Шуша/Шуши, который обеспечивает контроль над столицей региона Степанакертом/Ханкенди. В Ереване настаивали, что ещё удерживают этот город.

Граждане Армении мгновенно отреагировали на подписание мирного договора и вышли на акцию протеста у здания правительства в Ереване. Митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.

Вчера, 11 ноября, полиция Еревана задержала более 100 участников протестной акции в центре столицы Армении.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.11.20

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