Правящие силы Армении предложили оппозиции выступить против миротворцев в Карабахе

В Армении правящая парламентская фракция «Мой шаг» предложила оппозиции, которая выдвигает требования премьер-министру Николу Пашиняну уйти в отставку, выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«До обсуждения правомерности соглашения о прекращении карабахской войны предлагаем оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта, и согласны продолжить войну», – приводит «Интерфакс» выдержку из распространенного фракцией заявления.

Кроме того, в правящей партии считают необходимым, чтобы оппозиция представила на обсуждение «дорожную карту» по достижению победы в войне, в случае ее возобновления. Там также отметили, что принятое Пашиняном решение о мирном договоре является единственно верным, чтобы избежать полной потери территорий Нагорного Карабаха и тысяч человеческих жертв.

Как писал «Новый День», президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали мирный договор по Нагорному Карабаху. Боевые действия должны быть остановлены с 01:00 10 ноября 2020 года. Таким образом, военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха продлился примерно полтора месяца.

По словам президента России Владимира Путина, теперь стороны должны остановиться на занятых ими позициях. Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями – соглашение подписано на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха. В понедельник Баку заявил о захвате стратегически важного города Шуша/Шуши, который обеспечивает контроль над столицей региона Степанакертом/Ханкенди. В Ереване настаивали, что ещё удерживают этот город.

Граждане Армении мгновенно отреагировали на подписание мирного договора и вышли на акцию протеста у здания правительства в Ереване. Митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.

Вчера, 11 ноября, полиция Еревана задержала более 100 участников протестной акции в центре столицы Армении.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 12.11.20

В Турции запретили курение на улицах из-за Covid-19. / Европа отметила 102 годовщину окончания Первой мировой войны. / Россия задействует военные вертолеты в Нагорном Карабахе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»