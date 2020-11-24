В США в горах обнаружили загадочный металлический монолит

В горах американского штата Юта обнаружили необычный объект – металлический монолит. Происхождение конструкции остается загадкой.

Находку сделали биологи, которые вели подсчет численности снежных баранов на юго-востоке штата. Странный объект, высотой около 3-4 метров, находится в безлюдной местности, пишет CNN.

Пилот вертолета, на котором путешествовали биологи, предположил, что монолит, скорее всего, был создан художником – поклонником фильма «2001: Космическая одиссея» 1968 года выпуска. «Мы шутили, что если один из нас внезапно исчезнет, остальные сбегут», – сказал участник экспедиции.

Местонахождение загадочного объекта не разглашается. Однако в департаменте общественной безопасности штата отметили, что закон запрещает установку конструкций или предметов искусства без согласования. В дальнейшем местные власти решат, нужно ли проводить расследование.

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