Еще один металлический монолит появился в Калифорнии

В США обнаружили еще один загадочный металлический монолит. В этот раз объект появился на вершине горы Пайн в Калифорнии.

По данным местных СМИ, один из туристов утверждает, что был в этом месте накануне, но не видел ничего необычного. На следующий день появился монолит, сделанный, предположительно, из нержавеющей стали.

Трехсторонний продолговатый объект высотой три метра и шириной около полуметра весит более 90 кг. Как и в других случаях, остается неизвестным, кто изготовил монолит и поставил его.

Напомним, что загадочный объект обнаружили биологи, которые вели подсчет численности снежных баранов на юго-востоке американского штата Юта. Металлический обелиск, высотой около 3-4 метров, находился в безлюдной местности. Позже монолит демонтировали, чтобы он не привлекал внимание туристов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.12.20

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