В Канаде обнаружили очередной металлический монолит

Таинственный монолит обнаружили вновь, на этот раз в канадском городе Торонто. Об этом сообщает CTV News.

Металлическая скульптура возникла на берегу озера Онтарио в ночь на 31 декабря. Она напоминает те монолиты, которые ранее обнаруживали в других городах мира. При этом остается неизвестным, кто установил обелиск.

В новогоднюю ночь монолит подвергся нападению вандалов, которые облили его красной краской.

Впервые загадочный объект обнаружили биологи, которые вели подсчет численности снежных баранов на юго-востоке американского штата Юта. Металлический обелиск высотой около 3-4 метров находился в безлюдной местности. Позже монолит демонтировали, чтобы он не привлекал внимание туристов.

В конце ноября – начале декабря монолиты находили на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц, а также в Калифорнии – на вершине горы Пайн. Четвертый обелиск появился на острове Уайт в Великобритании.

Торонто, Зоя Осколкова

Торонто. Другие новости 01.01.21

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