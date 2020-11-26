В США раскрыли тайну загадочного металлического монолита в пустыне

В США удалось установить автора металлического монумента, установленного в пустыне Юты. Монолит обнаружили на спутниковых снимках, сделанных в 2015 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее находку сделали биологи, которые вели подсчет численности снежных баранов на юго-востоке штата. Странный объект, высотой около 3-4 метров, находится в безлюдной местности.

С высокой долей вероятности автором конструкции является художник-минималист Джон МакКракен, который жил в соседнем штате Нью-Мексико и умер в 2011 году. Тайну удалось раскрыть с помощью сотрудников галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке, где выставлялись работы художника.

Пользователи в соцсетях изучили снимки местности со спутника и обнаружили, что монолит стоит там как минимум с 2015 года. Его точное местоположение не раскрывают, чтобы не привлечь толпы туристов.

Солт-Лейк-Сити, Зоя Осколкова

Солт-Лейк-Сити. Другие новости 26.11.20

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