Загадочный металлический монолит в пустыне Юты таинственно исчез (ВИДЕО)

Исчез таинственный металлический монумент, найденный неделю назад в пустыне американского штата Юта, пишет издание The Salt Lake Tribune. Все, что осталось от монолита, – верхняя треугольная часть конструкции и выемка в земле.

Бюро землепользования уже заявило, что не убирало монумент. «Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, именуемая «монолитом», была убрана с государственных земель Бюро землепользования (BLM) неизвестной стороной», – заявила представитель ведомства Кимберли Финч.

В то же время нашелся свидетель, который видел отъезжающий от места установки монолита грузовик с большим прямоугольным предметом в кузове. По словам жителя Колорадо Риккардо Марино, он заметил грузовик, когда направлялся к монументу. Мужчина добрался до места и обнаружил, что монолита там больше нет.

Напомним, что загадочный монумент обнаружили биологи, которые вели подсчет численности снежных баранов на юго-востоке штата. Металлический обелиск, высотой около 3-4 метров, находится в безлюдной местности.

Позже СМИ назвали автора конструкции. С большой долей вероятности им является художник-минималист Джон МакКракен, который жил в соседнем штате Нью-Мексико и скончался в 2011 году. Тайну удалось раскрыть с помощью сотрудников галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке, где выставлялись работы художника.

Пользователи соцсетей изучили снимки местности со спутника и обнаружили, что монолит стоит там как минимум с 2015 года. Его точное местоположение не раскрывали, чтобы не привлечь толпы туристов.

Солт-Лейк-Сити, Наталья Петрова

Солт-Лейк-Сити. Другие новости 29.11.20

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