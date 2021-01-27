В России появился загадочный монолит

В России появилась металлическая конструкция, которая напоминает монолит из фантастического фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Подобные обелиски ранее находили в США и Европе.

Необычный объект установили в городе Багратионовске Калининградской области. В администрации рассказали, что стела действительно имеет отношение к нашумевшему флешмобу.

Трехметровый монолит представляет собой трехгранную конструкцию с шириной стенки около 45 см. Выполнен из нержавеющей зеркальной стали, сообщается в Instagram bagrationovsk_life.

Впервые загадочный объект обнаружили биологи, которые вели подсчет численности снежных баранов на юго-востоке американского штата Юта. Металлический обелиск высотой около 3-4 метров находился в безлюдной местности. Позже монолит демонтировали, чтобы он не привлекал внимание туристов.

В конце ноября – начале декабря монолиты находили на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц, а также в Калифорнии – на вершине горы Пайн. Четвертый обелиск появился на острове Уайт в Великобритании, а пятый – в канадском городе Торонто.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 26.01.21

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