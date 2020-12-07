Четвертый загадочный монолит появился на британском острове

Загадочный металлический монолит, аналогичный обнаруженным в США и в Румынии, появился на острове Уайт в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

Таинственный зеркальный обелиск обнаружил на пляже 29-летний местный житель Том Данфорд, когда вместе со своей невестой выгуливал собаку утром в воскресенье, 6 декабря. «Я знаю все истории о монолитах, о чем сообщают в последнее время, поэтому я сразу же его узнал», – сказал британец. По его словам, высота объекта составляет около 10 футов (около трех метров). Кто его установил, пока неизвестно.

Появление монолита вызвало настоящий переполох на острове – большое количество местных жителей в течение дня посетило пляж, чтобы увидеть обелиск.

Стоит отметить, что это уже четвертый обнаруженный монолит. Впервые загадочный объект обнаружили биологи, которые вели подсчет численности снежных баранов на юго-востоке американского штата Юта. Металлический обелиск высотой около 3-4 метров находился в безлюдной местности. Позже монолит демонтировали, чтобы он не привлекал внимание туристов.

В конце ноября – начале декабря монолиты находили на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц, а также в Калифорнии – на вершине горы Пайн. «Румынский» столб пропал спустя несколько дней после обнаружения, калифорнийский – снесли вандалы.

Позднее в создании двух монолитов, установленных в США, призналась арт-группа The Most Famous Artist («Самый известный художник»). Предполагается, что она же ответственна за установку и остальных загадочных обелисков.

Лондон, Наталья Петрова

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