США хотят ввести пошлины на поставку фосфатов из России

Минторг США в ближайшие дни введет предварительные пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко. Об этом сообщает крупнейший производитель таких удобрений в США – компания Mosaic. Ранее Mosaic инициировала расследование о поставках фосфатов в Новый свет.

Поводом для разбирательств стало то, что Mosaic была вынуждена сократить производство вдвое из-за действий импортеров из РФ и Марокко. Минторг США предварительно определил размер пошлин на уровне 20,94% (от стоимости продукции) для «ФосАгро», 72,5% – для «Еврохима» и 32,92% – для остальных российских производителей. Окончательное решение Минторга США в рамках расследования будет опубликовано до 8 февраля 2021 года, заявили в Mosaic.

Стоит отметить, что комиссия по международной торговле США организовала собственное расследование импорта фосфатов в США и опубликует выводы не позднее 25 марта следующего года. По данным Independent Commodity Intelligence Services, в 2019 году Россия занимала от 26% до 31% рынка фосфатных удобрений в США, а поставки составляли порядка 740 тыс. тонн.

Москва, Иван Гридин

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