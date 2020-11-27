Трубоукладчик «Академик Черский» проекта «СП-2» взял курс на Калининград

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» после месячной стоянки в немецком порту Мукран, где расположен логистический терминал проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» («СП-2»), возвращается в Калининград.

Судно должно прибыть в в Калининграда днем в субботу, 28 ноября. В четверг, 26 ноября, сертификационная компания DNV GL сообщила, что прекратила работы на проекте «СП-2». DNV GL занималась проверкой работ и подготовки к ним на соответствие стандартам. DNV GL прекратила работу после комментариев Госдепартамента США в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков остановлено из-за санкций США. В «Газпроме» заявили, что «проект «Северный поток – 2», который построен почти на 94%, будет завершен российской стороной».

Калиинград, Иван Гридин

Калиинград. Другие новости 27.11.20

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