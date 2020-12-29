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Вторник, 29 декабря 2020, 15:55 мск

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Ушел из жизни модельер Пьер Карден

Фото: Reuters

Французский модельер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на родственников умершего.

Известно, что Карден умер в клинике Нейи на западе Парижа. Причина смерти не уточняется, также пока нет информации о дате прощания с королем подиума.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Италии. Он начинал в качестве театрального художника, а затем попал в модную индустрию, начав работать в ателье Кристиана Диора. В 1950 году Карден основал собственный дом моды.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 29.12.20

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