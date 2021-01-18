В Китае 12 горняков больше недели находятся под завалами после взрыва в шахте

В Китае несколько рабочих оказались под завалами после взрыва в шахте. Спасательная операция продолжается больше недели. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Взрыв произошел в провинции Шаньдун 10 января. Предположительно, в забое в тот момент находились 22 горняка. Для помощи оказавшимся под завалами были направлены более 300 спасателей.

За неделю удалось установить точное место, где находятся заблокированные шахтеры. Спасатели натянули стальные канаты, чтобы передать горнякам воду, еду и предметы первой необходимости.

Сегодня рабочие передали на поверхность записку, в которой сообщили, что живы 12 человек. Ситуация в отношении еще десяти горняков, которые были в шахте, пока остается неясной.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 18.01.21

Европа ввела энергосанкции против Боснии и Герцеговины. / Новый штамм коронавируса выявили в Германии. / Цена российской пшеницы на мировом рынке бьет рекорды. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»