В США неизвестный застрелил пять человек

В американском штате Индиана произошло массовое убийство. В результате погибли пять человек. Преступника задержать не удалось. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местного полицейского отделения.

Сообщение о стрельбе в Индианаполисе поступило правоохранителям около четырех часов утра. Прибывшие на место полицейские обнаружили раненого подростка. В соседнем доме нашли тела пяти погибших. Среди жертва была беременная женщина.

Пока правоохранителям не удалось задержать подозреваемого. Не исключается, что стрелков могло быть несколько.

Проводится расследование, устанавливается связь между жертвами. В полиции уверены, что инцидент не был случайностью, а речь идет о предумышленном убийстве.

Индианаполис, Зоя Осколкова

Индианаполис. Другие новости 25.01.21

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