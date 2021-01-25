«Иркут» решил выкупить «забракованные» ирландцами SSJ100

Авиастроительная корпорация «Иркут» заявила о планах выкупить самолеты Superjet 100 (SSJ100), от которых отказался ирландский перевозчик CityJet. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо в адрес Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Издание сообщает, что директор филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Олег Гуляев обратился к заму гендиректора ОАК по экономике и финансам Алексею Демидову, сообщив ему, что корпорация желает выкупить шесть SSJ100, которые передали CityJet в 2016-217 годах в лизинг.

Ирландская авиакомпания отказалась от российских самолетов в 2019 году. В качестве причин были указаны проблемы с обслуживанием и нехватка запасных частей.

В прошлом году «Иркут» планировала поставить 40 самолетов SSJ100 норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle. Однако в сентябре объявили о переносе сделки в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.21

В Сербию проник британский штамм коронавируса. / «Нас ждут трудные времена…» – президент Сербии ожидает обострение косовской проблемы. / Более 20 солдат были ранены в ходе столкновения Индии с Китаем. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»