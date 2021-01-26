Индия навсегда заблокировала 59 китайских приложений

Индийские власти приняли решение о блокировке 59 китайских приложений. Поводом для введения ограничений стала угроза национальному суверенитету. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на министерство электроники и информационных технологий.

«На прошлой неделе 59 китайским приложениям были направлены официальные уведомления о том, что их деятельность навсегда запрещена в Индии», – указали в ведомстве. В список запрещенных программ вошли TikTok, соцсеть WeChat, сервис микроблогов Weibo, игра Clash of Kings и ряд других приложений.

Временная блокировка указанных сервисов была введена в Индии летом прошлого года. Индийские власти утверждают, что получили много жалоб от пользователей о злоупотреблении их персональными данными. Был сделан вывод, что работа этих приложений наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, а также создает угрозу безопасности страны и общественному порядку.

Министерство информационных технологий Индии сделало запросы к разработчикам о безопасности получаемых от пользователей сведений, но разъяснения компаний оказались неудовлетворительными. В связи с этим блокировка ряда приложений стала постоянной.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 26.01.21

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