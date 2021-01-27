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Среда, 27 января 2021, 16:37 мск

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Американские подростки убили девочку в прямом эфире

Четырех тинэйджеров в США обвинили в убийстве 15-летней девочки. Подростки вели прямой эфир на месте преступления.

Инцидент произошел в торговом центре Walmart в штате Луизиана, сообщают американские СМИ. Девочки 12, 13 и 14 лет транслировали нападение в Facebook и Instagram.

На видео слышно, как одна из участниц, заявляет, что нанесла жертве удар ножом прямо в сердце. Пострадавшая скончалась от полученных ранений в больнице.

Орудие преступления подростки украли в магазине. Подозреваемых поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.01.21

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