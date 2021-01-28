В Германии заявили о миллиардных убытках от антироссийских санкций

С 2014 года европейский бизнес потерял миллиарды евро из-за санкций, которые были введены в отношении России. В ходе пленарного заседания бундестага обсуждался вопрос замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономики и энергетики Германии.

За шесть лет такие меры были приняты в отношении активов и средств на сумму около 1,8 миллиона евро. При этом торговый оборот между ФРГ и Россией постепенно снижался от 67,7 млрд евро в 2014 году до 48 млрд евро в 2016 году. По словам депутата фракции «Альтернатива для Германии» Антона Фризена, эффект от санкций является «плачевным», а ущерб для немецкого бизнеса приобрел глобальный размах и привел к потере тысяч рабочих мест.

Он также заявил, что фракция выступает за полную и быструю отмену антироссийских санкций, так как это позволит оздоровить экономику ФРГ. Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст сообщил, что экономический ущерб Евросоюза от санкций только за период с марта 2014 года по конец 2015 года достиг 42 млрд долларов.

Ранее бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек предрек Европе полное одиночество без России.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 28.01.21

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