Евродепутаты обратились в Еврокомиссию с жалобой на Google, Apple и Amazon

Депутаты Европарламента от Болгарии и Бельгии Ангел Джамбазки и Том Вандендрисе осудили решение Google, Apple и Amazon удалить соцсеть Parler со своих платформ. По их мнению, такое решение является политикой двойных стандартов и примером злоупотребления монополией. Они направили запросы в адрес Еврокомиссии.

«Все три компании заявили, что приложение не соответствует стандартам модерации контента, но на деле мы все наблюдали применение двойных стандартов и нарушение свобод. Технологические гиганты сообща добивались ограничения свободы выражения мнений в интернете и уничтожения конкуренции соцсетей», – приводит RT сова Джамбазки.

Вандендрисе в свою очередь добавил, что, по его мнению, названные монополисты «прячутся за пользовательскими соглашениями», полностью контролируют доступ к рынку, а также «без колебаний навязывают своим клиентам собственные политические установки и взгляды»

Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Роберт Рос (группа «Европейские консерваторы и реформисты») заявил, что Facebook, Twitter и Google, осуществляя регулирование на своих платформах, ставят под угрозу свободу слова. В связи с этим он направил запрос в адрес Еврокомиссии.

Рос со ссылкой на отчеты отметил, что с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов эти компании «отслеживают и контролируют контент, который видят пользователи». Он обратил внимание на действия Facebook и Twitter в течение нескольких недель до и после выборов президента США, которые состоялись 3 ноября.

«Большинство этих платформ не регулируются законодательством, поскольку действуют в серой зоне и не являются публичными форумами, средствами массовой информации или издателями», – указано в обращении. Рос интересуется, что готова предпринять Еврокомиссия в отношении онлайн-платформ, которые «всё чаще используют искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией и разжигающей ненависть риторикой».

Также депутат спросил, как Еврокомиссия оценит действия таких компаний, как Facebook, которые «активно устанавливают правила на своих платформах и решают, что считать ненавистнической риторикой, дезинформацией и фейковыми новостями». Он также задал вопрос, не нарушают ли такие платформы свободы слова?

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 29.01.21

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