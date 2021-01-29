Экс-глава МИД Дании заявил о недооценке военной мощи России

Россия при президентстве Владимира Путина вновь приобрела статус военной державы. Такое мнение бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Енсен высказал в колонке для ежедневной газеты Berlingske, передает «ИноСМИ». Публикация вышла под заголовком «Мы не должны недооценивать перевооружение России».

Бывший чиновник считает, что российские сухопутные силы показали свою эффективность в Крыму и в Сирии. Он также указал на значительную модернизацию Военно-воздушных сил. «Военно-воздушные силы тоже были модернизированы, не в последнюю очередь противовоздушная оборона», – пишет Эллеманн-Енсен.

Впрочем, он указал и на слабые места в российском военно-промышленном комплексе (ВПК). Что касается Военно-морских сил, то они, по его мнению не подходят для крупных операций в Мировом океане.

Эллеманн-Енсен напомнил, что по количеству ядерных боеголовок Россия по-прежнему остается одной из крупнейших ядерных державой в мире. В связи с этим, считает экс-министр, странам Европы следует одновременно вести с Россией диалог и заниматься укреплением собственной обороны, считает он.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 29.01.21

Португалия закрывает границу с Испанией. / Евродепутаты обратились в Еврокомиссию с жалобой на Google, Apple и Amazon. / ЕС задумал заблокировать поставки вакцины в Великобританию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»