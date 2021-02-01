В конгрессе США указали на вред санкций для доллара

Официальные аналитики США высказали опасения, что американские санкции могут серьёзно ударить по доллару. Об этом говорится в обзоре исследовательской службы конгресса, передает RT.

Из документов, с которыми ознакомился телеканал, следует, что страны, в отношении которых США ввели экономические санкции, снижают зависимость своей экономики от доллара, отдавая предпочтение валютам других стран для расчётов с партнёрами. Это, по мнению аналитиков исследовательской службы конгресса, плохо сказывается на стабильности доллара.

В последние годы США все чаще используют национальную валюту для достижения внешнеполитических целей. Так, например, были введены ограничения в доступе к американской нацвалюте и финансовым рынкам США для Ирана, России и Венесуэлы, отметили аналитики. В итоге, ответные меры со стороны этих государств оборачиваются ударяют по экономике самих США, считают эксперты службы конгресса.

Например, запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции плохо сказался на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске, а также ударил по производителям яблок и груш в штате Вашингтон, говорится в документе

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.02.21

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