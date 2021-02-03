Польская армия «проиграла войну» на виртуальных зимних учениях

В Польше штабные учения «Зима-2020» закончились полным провалом. По данным местных СМИ, в ходе боевых учений виртуальная война на восточном фронте была проиграна уже на пятый день. Варшава оказалась полностью окружена, а польская армия условно прекратила свое существование.

Учения состоялись в Академии военного искусства. Известно, что при компьютерном моделировании учитывалось использование новых систем вооружения, произведенных в США – зенитные системы «Пэтриот», ракетную артиллерию и многоцелевые самолеты F-35. Оборону сконцентрировали на северо-восточном рубеже – границе с Белоруссией, пишет «Российская газета».

Тем не менее, принятые оборонительные действия не увенчались успехом. Они обернулись полным разгромом частей и огромным виртуальным потерям. За процессом учений следил лично президент страны Анджей Дуда. Комментируя итоги виртуальных учений, он заявил, что случившееся стало «первым и очень хорошим уроком» для поляков.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 03.02.21

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