Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией

Евросоюзу следует сохранять действующие каналы связи с Россией и находить новые «даже при нынешнем политическом руководстве».Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

«Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», – отметил Макрон, добавив, что, несмотря на существующие расхождения, такой «всеобъемлющий диалог необходим».

Французский лидер убежден, что в таких вопросах, как ситуация в Украине или случай с оппозиционером Алексеем Навальным, необходимо сохранять жесткую позицию, однако в других сферах следует вести переговоры. Чем больше попыток по развитию диалога европейская сторона предпримет, тем больше результатов это принесет. Он считает, что для выстраивания диалога с Россией потребуется от нескольких лет до десятилетий.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 05.02.21

Китай вводит масштабные санкции против Украины. / Итальянский сенатор призвал ЕС «мощно давить» на Украину. / После людей вакцинация от коронавируса может оказаться необходимой для кошек и собак. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»