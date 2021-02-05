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Пятница, 5 февраля 2021, 09:22 мск

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Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией

Фото: closermag.fr

Евросоюзу следует сохранять действующие каналы связи с Россией и находить новые «даже при нынешнем политическом руководстве».Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

«Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», – отметил Макрон, добавив, что, несмотря на существующие расхождения, такой «всеобъемлющий диалог необходим».

Французский лидер убежден, что в таких вопросах, как ситуация в Украине или случай с оппозиционером Алексеем Навальным, необходимо сохранять жесткую позицию, однако в других сферах следует вести переговоры. Чем больше попыток по развитию диалога европейская сторона предпримет, тем больше результатов это принесет. Он считает, что для выстраивания диалога с Россией потребуется от нескольких лет до десятилетий.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 05.02.21

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Метки / Европа

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