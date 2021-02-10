российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 февраля 2021, 10:40 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Госдуме ответили на слова главы МИД ЕС о санкциях против России

Фото: ec.europa.eu

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель огорчён тем, что Россия намерена следовать своим путём, «а не по команде из Брюсселя». Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя его заявление о возможности введения Евросоюзом новых санкций в отношении России.

«Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды: санкционная политика в отношении России ни на йоту не изменила позицию Москвы в вопросах внешней и внутренней политики. Предполагаю, что на этом заседании на санкциях будут настаивать страны Балтии и Польши, а вот страны старой Европы выскажут более взвешенное мнение», – цитирует народного избранника RT.

Ранее Боррель уведомил, что 22 февраля главы МИД стран ЕС обсудят вопрос введения антироссийских санкций. «Мы будем обсуждать отношения с Россией 22 февраля и на саммите в марте. Я внесу конкретные предложения, используя свое право законодательной инициативы», – заявил он, призвав Евросоюз «обеспечить свое единство и солидарность перед лицом России».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.02.21

США намерены закрыть генконсульство во Владивостоке. / В России разработали новый экспресс-тест на Covid-19. / Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал успех российской вакцины от COVID-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией

Конгресс США рассмотрит пакет санкций против России из-за Навального

«Новые санкции против России не исключены»: Германия отреагировала на приговор Навальному

В конгрессе США указали на вред санкций для доллара

В Германии заявили о миллиардных убытках от антироссийских санкций

Трамп рассекретит документы по «российскому делу» о вмешательстве в выборы

Кандидат на пост главы Минфина США намерена пересмотреть санкции

Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Госдума, Европа, Санкции против России,