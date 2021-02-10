В Госдуме ответили на слова главы МИД ЕС о санкциях против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель огорчён тем, что Россия намерена следовать своим путём, «а не по команде из Брюсселя». Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя его заявление о возможности введения Евросоюзом новых санкций в отношении России.

«Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды: санкционная политика в отношении России ни на йоту не изменила позицию Москвы в вопросах внешней и внутренней политики. Предполагаю, что на этом заседании на санкциях будут настаивать страны Балтии и Польши, а вот страны старой Европы выскажут более взвешенное мнение», – цитирует народного избранника RT.

Ранее Боррель уведомил, что 22 февраля главы МИД стран ЕС обсудят вопрос введения антироссийских санкций. «Мы будем обсуждать отношения с Россией 22 февраля и на саммите в марте. Я внесу конкретные предложения, используя свое право законодательной инициативы», – заявил он, призвав Евросоюз «обеспечить свое единство и солидарность перед лицом России».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.02.21

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